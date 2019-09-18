أوكرانيا: أصبح من الصعب على الغرب الالتزام بالعقوبات ضد روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، إن العقوبات ضد روسيا ليست مثالية، معتبرا أنه أصبح من الصعب على الغرب بشكل متزايد دعمها.

وفي مقابلة صحفية نشرتها صحيفة فيلت الألمانية، قال بريستايكو: “حتى إذا كانت العقوبات الغربية ليست مثالية وأصبح من الصعب على شركائنا الغربيين دعمها، فهي ضارة بالاقتصاد الروسي. وهذا يشجع الروس على التحرك في الاتجاه الصحيح”، حسب تعبيره.

ومن العلامات التي في اعتقاد الوزير الأوكراني تشير إلى تراجع الغرب عن موقفه من العقوبات، عودة البعثة الروسية لدى المجلس الأوروبي إلى ممارسة عملها بشكل كامل على خلفية زيادة عدد الأصوات الداعية إلى عودة ورسيا لصيغة مجموعة الدول الثماني الكبار “G8” والتي استبعدت منها إثر أحداث القرم.

وفيما يتعلق بتوقعات كييف لعقد اجتماع محتمل لقادة “رباعية نورماندي”، قال بريستايكو إن “رئيس (أوكرانيا فلاديمير) زيلينسكي يريد إحراز تقدم حقيقي في غضون ستة أشهر”، مضيفا: “(أما) ما يريده الكرملين، فلا أعرف”.

ووفقا له، فإن السلطات الأوكرانية فيما يتعلق بعمل صيغة نورماندي، مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة “لتغيير الديناميكات السابقة”، موضحا أن “هذا لا يعني أننا سنتصرف بمفردنا. في الحوار مع شركائنا، سنقترح تغييرات نأمل أن تحقق المزيد من الكفاءة”.

المصدر: وكالات