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September 18 2019 - 02:14

السودان: حجز ممتلكات وأموال زوجة الرئيس السابق عمر البشير

منذ 1 ساعة 18 September، 2019
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السودان - عربي وإقليمي

أعلنت منظمة “زيرو فساد” حجز ممتلكات وداد بابكر، زوجة الرئيس السابق المعزول عمر البشير وأسرتها، إلى جانب حظر وحجز أموال 37 من رموز نظامه.

كما أعلنت المنظمة الطوعية أن محاكمات رموز النظام السابق المتورطين في جرائم الفساد ستبدأ الأسبوع القادم.

وكشف المثنى أبو عيسى، الناطق باسم المنظمة، أنها قدمت 71 قضية تتعلق بالفساد.

وفيما يتعلق بهروب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، إلى خارج البلاد مطلع الشهر الجاري، قال أبو عيسى إنه مارس الفساد في ولاية الخرطوم، وأكد أن إجراءات جارية لإحضاره من أي مكان يتواجد فيه الآن.

وأكد مثنى متابعة “ّزيرو فساد” ورصدها للفساد بمؤسسات الدولة “من أصغر إلى أكبر مسؤول”، مجددا التزامها بتقديم كل الفاسدين للعدالة.

وكانت السلطات السودانية أخضعت زوجة عمر البشير للإقامة الجبرية داخل منزلها الفخم في حي كافوري بحري في العاصمة الخرطوم.

المصدر: وكالات

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