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September 18 2019 - 02:14

إزالة الستار عن تمثال لغاندي في كردستان العراق

منذ 1 ساعة 18 September، 2019
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العراق - عربي وإقليمي

أزاح رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، الستار عن تمثال الزعيم الهندي المهاتما غاندي في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

واختير متنزه “سامي عبد الرحمن” وسط مدينة أربيل مكانا للتمثال، تخليدا للذكرى الـ 150 لميلاده.

وحضر مراسم إزاحة الستار وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، فيرمافالي مورالي دهاران، وعدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة المحلية لأربيل بينهم المحافظ، فرست صوفي.

وقد ولد المهاتما غاندي، في 2 أكتوبر 1869، وعاش حتى تاريخ اغتياله في 30 يناير 1948 عن عمر ناهز 78 عاما.

المصدر: وكالات

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