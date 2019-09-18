مقاتلات خمس دول ترافق طائرتي “تو 160” روسيتين فوق بحر البلطيق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 00:30

مقاتلات خمس دول ترافق طائرتي “تو 160” روسيتين فوق بحر البلطيق

منذ 31 mins 17 September، 2019
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أخبار دولية - روسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات تابعة لخمس دول رافقت، على مراحل منفصلة، قاذفتين استراتيجيتين من طراز “تو 160” تابعتين لسلاح الجو الروسي، خلال رحلتهما فوق بحر البلطيق.

ووفقا للدفاع الروسية، فقد نفذت القاذفتان رحلة مجدولة استمرت 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، قائلة: “في مراحل معينة من الرحلة، رافقت القاذفتين بعيدتي المدى، مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية والدنماركية والبولندية، ومن طراز F-18 تابعة للقوات الجوية الفنلندية، وJAS-39 Gripen تابعة للقوات الجوية السويدية”.

وأشارت إلى أن “القاذفتين عادتا إلى مطار تمركزهما” بعد انتهاء مهمتهما.

المصدر: وكالات

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