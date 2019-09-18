مصر: الحكم على 145 متهما بأحكام متفاوتة في قضية “اقتحام مركز شرطة سمالوط”

أفادت مصادر قضائية بأن محكمة جنايات المنيا في مصر، حكمت اليوم الثلاثاء، بالسجن من 3 سنوات إلى المؤبد، على 145 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط”.

وضمن الحكم معاقبة 11 متهما بالسجن المؤبد، و106 بالسجن 15 عاما، و22 بالسجن 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، ومتهم بالسجن 3 سنوات، ورفضت المحكمة الحكم على طفل لعدم الاختصاص.

وعقدت هيئة المحكمة سابقا عدة جلسات استمعت خلالها إلى لجنة من التلفزيون وأقوال المتهمين وشهود الإثبات والنفي ومرافعات المحامين وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم

يذكر أن المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2015 للمحاكمة الجنائية بتهمة اقتحام وحرق وإتلاف وسرقة محتويات مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وكانت مدينة سمالوط شمالي محافظة المنيا بصعيد مصر قد شهدت يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة أحداث عنف، أدت لاحتراق عدد من مقار الشرطة والحكومة.

المصدر: وكالات