القناة كان نيوز الصهيونية: 32 مقعداً لحزب أزرق أبيض و32 لليكود و12 للقائمة المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 00:30

القناة كان نيوز الصهيونية: 32 مقعداً لحزب أزرق أبيض و32 لليكود و12 للقائمة المشتركة

منذ 57 mins 17 September، 2019
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