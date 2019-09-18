القناة كان نيوز الصهيونية: 32 مقعداً لحزب أزرق أبيض و32 لليكود و12 للقائمة المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 00:30
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الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس: قيس سعيد نال 18.4 % ونبيل القروي 15.58 % من أصوات الناخبين
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أمريكا تكون في حالة إنكار إذا ظنت أن الضحايا اليمنيين لن يجهدوا لشن ضربات مضادة
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: سياستنا المتوازنة تخدم استقرار دول المنطقة ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الاقليمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي
أفغانستان: مقتل 24 شخصاً على الأقل بانفجار وقع خلال تجمع لمؤيدي الرئيس الأفغاني وسط البلاد وحركة طالبان تتبنى الهجوم
أسعار النفط تهبط بنحو 7 % بالمئة بعد حديث عن عودة الإمدادات السعودية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
القناة كان نيوز الصهيونية: 32 مقعداً لحزب أزرق أبيض و32 لليكود و12 للقائمة المشتركة
منذ 57 mins
17 September، 2019
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