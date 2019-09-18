153 ألف سوري غادروا الأردن عبر معبر جابر منذ افتتاحه

قالت وزارة الداخلية الأردنية إن عدد السوريين الذين غادروا أراضي المملكة عبر مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه في الـ15 من أكتوبر الماضي وحتى أمس، بلغ حوالي 153 ألف شخص.

ولفتت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية إلى أن من بين المغادرين، حوالي 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ، مشددة على التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة.

وأكدت الداخلية الأردنية، التزام الأردن بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية، حيث تم اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.

المصدر: وكالات