ميركل: برلين لا توافق على إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن بلادها لا توافق على إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة غور الأردن إلى السيادة الكيان الإسرائيلي.

وانتقدت ميركل إعلان نتنياهو قائلة إنه يضر بجهود التفاوض على “اتفاق سلام”.

وقالت في مؤتمر صحافي مع الملك الأردني إن “الحكومة الألمانية تدعم حلا سلميا يتم التفاوض عليه دوليا بمعنى حل الدولتين. الضم يضر دائما بحل السلام. إنه لا يساعد، وبالتالي نحن لا نوافق عليه”.

بدوره، قال الملك عبد الله إن الخطة التي أعلنها نتنياهو، الذي يواجه انتخابات حامية اليوم الثلاثاء، كانت “كارثة لأي محاولة لدفع حل الدولتين إلى الأمام”.

المصدر: وكالة رويترز