تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية في كابل

هز تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابل، في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية.

وبحسب قناة “طلوع نيوز” المحلية، فقد قال مسؤولون في وزارة الدفاع إن انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان “مسعود” الذي يقع إلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابل.

وأوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عنه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة.

وفي وقت سابق، قتل 24 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح بتفجير استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس أفغانستان شمال العاصمة كابل، وقالت وسائل الإعلام الأفغانية أن الرئيس أشرف غني لم يصب بأذى.

المصدر: وكالات