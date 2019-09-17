بيلوسي تطالب بإحاطة مجلس النواب الأمريكي بشأن الهجمات على “أرامكو” السعودية

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بإجراء جلسة إحاطة لجميع أعضاء المجلس، حول إيران والهجمات التي تعرضت لها “أرامكو” السعودية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

ووفقا لمتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي، فقد طالبت بيلوسي بتقديم إحاطات المخابرات، إثر هجمات الطائرات المسيرة يوم السبت على منشأتين نفطيتين في السعودية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف من صراع جديد في الشرق الأوسط.

وعلى خلفية الهجوم، أبلغت شركة النفط الوطنية السعودية بعض عملائها وزبائنها بتأجيل عمليات التسليم المخططة مسبقا، بسبب المشكلات المرتبطة بالهجمات الأخيرة على منشآتها.

المصدر: وكالة رويترز