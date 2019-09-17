أبو العردات: قرار وزير التربية تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية ساري المفعول – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 22:46

أبو العردات: قرار وزير التربية تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية ساري المفعول

منذ 2 ساعة 17 September، 2019
أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العرادات
لبنان

أكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات في بيان اليوم، أن “قرار وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، القاضي بالسماح بتسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية ما زال ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير يذكر”.

وأوضح أن “سبب عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في بعض المدارس الرسمية في مدينة صيدا يعود إلى الأعداد المتزايدة للطلاب الفلسطينيين الراغبين في التسجيل بهذه المدارس”، وأنه يتابع “هذه القضية مع الوزير شهيب ومع النائب عن صيدا بهية الحريري ليصار إلى إيجاد حل لها”.

وأكد أن “الوزير شهيب قد أعطى توجيهاته للمدارس الرسمية بتمديد فترة التسجيل حتى أوائل شهر تشرين الأول 2019”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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