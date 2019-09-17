بدء ليالي المجلس الحسيني الأسبوعي في مجمع سيد الشهداء

بدأت هذه الليلة اقامة المجلس الحسيني المركزي الأسبوعي في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية والتي ستستمر الى آخر شهر صفر ويتخللها كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

السيد نصر الله في كلمته في هذه الليلة توجه الى جمهور المقاومة والمحبين بالتعزية بفقد اخينا الحبيب والكبير الشيخ حسين كوراني. واشار الى ان احداثا مهمة جدا حصلت محليا واقليميا سواء موضوع السعودية واليمن والتطورات بلبنان وبسوريا وانتخابات الكنيست الاسرائيلي مشيرا الى انه سيتطرق الى المواضيع السياسية في كلمته التي يلقيها يوم الجمعة المقبل.

السيد نصر الله اكد ان اقامة هذا المجلس الاسبوعي حتى نهاية شهر صفر له قيمة اضافية اننا نتعاون على ايجاد عادة جديدة وشكل جديد من تواصل الاحياء وان شاء الله تكون مشاركتكم لها القيمة المضافة. واضاف: في هذه الاسابيع نيتي ان اتحدث عن موضوع حركة الحسين (ع) ونتائجها الا اذا كان هناك طارئ استثنائي في السياسة يجب ان نتكلم فيه.

المصدر: موقع المنار