#جيزان: انكسار زحف للمرتزقة شرق جحفان استمر لساعات ومصرع أعداد كبيرة منهم بينهم قيادات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 20:56

#جيزان: انكسار زحف للمرتزقة شرق جحفان استمر لساعات ومصرع أعداد كبيرة منهم بينهم قيادات

منذ 58 mins 17 September، 2019
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