#الجوف: طيران العدوان يدمر منزلين في منطقة المرة بمديرية برط العنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 20:58

#الجوف: طيران العدوان يدمر منزلين في منطقة المرة بمديرية برط العنان

منذ 60 mins 17 September، 2019
أخبار موقع المنار

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