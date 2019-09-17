#الجوف: طيران العدوان يدمر منزلين في منطقة المرة بمديرية برط العنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 20:58
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الإمام السيد علي الخامنئي: تكرار طرح التفاوض من قبل الأميركيين خدعة لفرض مطالبهم الوقحة
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الرئيس الأميركي يبدي رغبته بتجنب الحرب مع إيران وهو مستعد لمساعدة السعودية مقابل المال ولكن عليها أن تدافع عن نفسها
محامي الأسرى من أمام المحكمة العسكرية: الاستجواب مستمر للعميل الفاخوري والتحقيق لغاية الآن سري والقضاء يأخذ مجراه
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: الخيانة ليست وجهة نظر ونملك من القانون والإجراءات ما يمكننا من التصدي لهؤلاء
المحامي معن الأسعد: منع وفد من السفارة الأميركية من الدخول إلى المحكمة العسكرية لحضور جلسة استجواب العميل الفاخوري
مراسلة المنار: المحكمة العسكرية تصدر مذكرة وجاهية بتوقيف العميل الفاخوري
وزير المال علي حسن خليل: مجلس الوزراء يعقد جلسة الأربعاء لدراسة الموازنة وطلبنا من الفرقاء تقديم مقترحاتهم لدراستها
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تكتل لبنان القوي يعلن عن ورقة اقتصادية تتضمن إلغاء عجز الكهرباء وتقليص التقديمات وتجميد رواتب القطاع العام
قائد الجيش العماد جوزاف عون: المعابر اليوم أفضل مما كانت عليه ولا يوجد معابر غير شرعية بل هناك ثغرات نعمل على إغلاقها
تجمع شركات المحروقات ونقابات أصحاب المحطات والصهاريج وموزعو المحروقات يعلنون الإضراب الأربعاء وليوم واحد
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "اوسلو" لعنة ستلاحق كل من وقع عليها و"صفقة القرن" نكبة جديدة للعرب والفلسطينيين
كيان العدو: انتخابات تشريعية وسط منافسة بين اليميني المتشدد بنيامين نتانياهو ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس
فايسبوك يعلق خاصية الدردشة في صفحة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لخرقه قانون الانتخابات الاسرائيلي
#الجوف: طيران العدوان يدمر منزلين في منطقة المرة بمديرية برط العنان
منذ 60 mins
17 September، 2019
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