مجلس الوزراء اقر سلسلة تعيينات وجلسة الاربعاء للبحث في موازنة 2020

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء في قصر بعبدا “بالانجاز الوطني المتمثل بنتيجة تصويت الامم المتحدة على مشروع انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار ومركزها لبنان”، وشكر “كل من سعى وساعد على هذا الامر”.

وأقر المجلس في جلسته التي عقدت بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الاعلام جمال الجراح والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، تعيينات في مؤسسة “ايدال” لتشجيع الاستثمارات، كما عين امينا عاما للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة بعد ان اقر مشروع تنظيم هذا المجلس وتنظيم المركز الوطني للمعلومات.

وقرر المجلس التعويض على مزارعي القمح والشعير، واتفق على بنود مرسوم مشروع تنظيم المقالع والكسارات كاملة على ان تقر الخرائط المرفقة في جلسة تعقد غدا في السراي الكبير.

بعد انتهاء الجلسة، تلا وزير المال علي حسن خليل مقررات الجلسة، وقال “عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي اليوم، واستهله فخامة الرئيس بإعلام المجتمعين بنتيجة تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار ومركزها لبنان، وهنأ اللبنانيين على هذا الانجاز الوطني، شاكرا كل من سعى وساعد على هذا الامر. كما هنأ دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس على هذا المشروع”.

واضاف خليل “ناقش المجلس جدول اعماله واقر معظم البنود، ومنها بشكل اساسي التعيينات في مؤسسة تشجيع الاستثمارات ايدال على الشكل التالي: مازن سويد رئيسا ومديرا عاما، علاء حمية نائبا للرئيس، سيمون سعيد نائبا للرئيس، وليم شارو عضوا، محمد المهتار عضوا، ربيع معلولي عضوا وعلي حمدان مفوض للحكومة داخل المؤسسة، كما جرى تعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة السيد فرحات فرحات، كما اقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات”.

وتابع خليل “وقرر المجلس التعويض على مزارعي القمح والشعير، وحدد سعرا لكل دنم يتراوح بين 115 و120 الف ليرة، وناقش المجلس مشروع تنظيم المقالع والكسارات، وبعد نقاش طويل ومعمق، تم الاتفاق على بنود المرسوم كاملة على ان تقر الخرائط المرفقة في جلسة غد”، واشار الى ان “مجلس الوزراء أقر اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حول الصرف الصحي في حوض الليطاني في منطقتي البقاع الشمالي والاوسط، ومرسوم النظام المالي لحساب صندوق المستأجرين”.

واضاف خليل “بعدها عرض وزير المال الخطوط العريضة لموازنة 2020، وجرى شرح لفذلكتها والخلفيات والتوجهات وخطة الاصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموزانة من اجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض اولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضا بنسبة حوالى 3،2%”، وتابع “لم يحصل نقاش حول مشروع الموازنة، وقدم تكتل “لبنان القوي” ورقة من المقترحات، وتمنينا على باقي الزملاء ممن لديه اقتراحات ان يتقدم بها خطيا ليتسنى دراستها وامكان تضمينها لمشروع الموازنة، واتفق على عقد جلسة اخرى للمجلس غدا عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في السراي الحكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام