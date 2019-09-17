باسيل: الهدف من وراء الورقة الاقتصادية القول إن الحكومة تستأهل الثقة

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان الوزير جبران باسيل إن “الهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين أن الحكومة تستأهل الثقة حتى تصلح الإقتصاد”.

واضاف باسيل في حديث له بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” الثلاثاء “طرحنا في الموازنة 10 بنود أساسية اولها تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فورا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي ال2021 يكون العجز صفر وثاني البنود موضوع تخفيض الهدر”.

واشار باسيل الى ان “مصرف لبنان يقول أن لا امكانية لاقراض الدولة خاصة بفوائد منخفضة واذا فرضت الحكومة على نفسها اجراءات اصلاحية وأثبتتها ورأت المصارف هذا العمل، عندها يكون شرط مسبق وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تديننا”، وقال “طرحنا أن يكون هدفنا من هنا الى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الإستثمارية التي تحسن الخدمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام