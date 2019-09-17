الشيخ قاسم: من حق شعوب المنطقة أن يقاوموا بكل الأساليب… ومصير العقوبات علينا هو الفشل

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “إننا اليوم نرى العدوان الأمريكي الواضح على كلِ مناطقنا وبلداننا، من خلال محاولة أمريكا فرض سياساتها وشروطها ووجود إسرائيل في المنطقة على حساب تدمير القرى والمدن، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بلا رحمة، مرات بطريقة مباشرة ومرات من خلال الأدوات التي تستخدمها في منطقتنا”.

واكد الشيخ قاسم الثلاثاء انه “من حق شعوب المنطقة أن يقاوموا بكل الأساليب ومن حقهم أن يمتلكوا كل أنواع السِلاح بدون أيِ استثناء”، وتابع أن “المقاومة اليوم بكل تصانيفها وبكلِ مواقعها لا تقبل بالشروط التي تُفرض عليها”، واوضح ان “الإدانة يجب أن تكون للفعل وليس لردِ الفعل”، واضاف “الإدانة للعدوان على اليمن لا للدفاع عن اليمن، الإدانة للإحتلال الإسرائيلي لا لمقاومة إسرائيل، الإدانة لمحاولة تخريب سوريا لا لدفاع الشعب السوري عن بلده من أجل إستعادته، الإدانة لمن يحاول ان يضرَ ويضرب مستندات ومنجزات الثورة الإسلامية المباركة في إيران لا لتلك الجمهورية الإسلامية التي تدافع عن حقوقها وعن شعبها، هناك يجب أن تكون الإدانة”.

ولفت الشيخ قاسم الى انه “بالنسبة للعقوبات الأمريكية على لبنان، لم تعد العقوبات عقوبات على حزب الله وهي ليست أيضاً عقوبات على طائفة، هي على كلِ لبنان من دون استثناء”، وتابع “إذا كانوا يفكرون أنَهم يعزلون طرفاً أو جهةً ولا علاقة للجهات الأخرى فهم يتحدثون بطريقة نظرية وهم مخطئون لأنَ آثار العقوبات على جميع اللبنانيين من دون استثناء”، واوضح “من هنا مسؤولية المواجهة تقع على جميع المعنيين والمسؤولين في لبنان من أجل وضع حدٍ لهذا السلوك الأمريكي الشائن الذي يطال الناس، وليس موجها ضد فئة بعينها”.

وأكد الشيخ قاسم “نحن سنعمل مع كلِ الأطراف على مواجهة هذه الحالة والسلوك في طرق العلاج المناسبة”، وتابع “لكن ليكن معلوما أن مصير العقوبات هو الفشل السياسي بالتأكيد لأننا جماعة لا نتخلى عن أرضنا ولا عن حقوقنا مهما بلغت الضغوطات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام