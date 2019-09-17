عبد السلام: تنفيذ عمليات ردع في العمق الإماراتي بات لدى الجانب العسكري الذي سيختار المكان والزمان المناسب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2019 - 19:04

عبد السلام: تنفيذ عمليات ردع في العمق الإماراتي بات لدى الجانب العسكري الذي سيختار المكان والزمان المناسب

منذ 27 mins 17 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة