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September 17 2019 - 19:04

وزارة الزراعة تقدمت بشكوى أمام النيابة الاستئنافية في البقاع بجرم قطع أشجار

منذ 42 mins 17 September، 2019
علم لبنان
لبنان

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها أنها تقدمت بشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في محافظة البقاع، بجرم قطع اشجار حرجية في مجدل بلهيص.

وذكرت الشكوى “نحيل اليكم تقرير مركز احراج راشيا – دائرة التنمية الريفية – مصلحة زراعة البقاع ومحاضر ضبط حول قطع اكثر من ثمانمئة (800) شجرة حرجية من نوع السنديان وبقطار مختلفة في املاك عامة وخاصة”.

وتابعت الشكوى ان “هذا العمل يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات، لذلك نأمل متابعة التحقيق مع المخالفين، واننا نأخذ صفة الادعاء الشخصي بحقهم بجرم مخالفتهم قانون الغابات”.

واضافت الشكوى “للتفضل بإجراء اللازم واحالة كل من يظهره التحقيق فاعلا ومحرضا ومتدخلا على المرجع المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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