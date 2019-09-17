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September 17 2019 - 19:04

عمليات “إرادة النصر” وصلت إلى مناطق لم تطأها قدم منذ 2014

منذ 44 mins 17 September، 2019
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العراق - عربي وإقليمي

أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الثلاثاء، أن عمليات إرادة النصر بمرحلتها الخامسة نجحت بفرض القانون وهيبة الدولة في مناطق لم تصلها اي قوات أمنية منذ عام 2014.

وقال الحمداني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إن “قوات الحشد الشعبي أكملت الصفحة الأولى والثانية من المرحلة الخامسة لعمليات إرادة النصر”، مبينا أن “القطعات وصلت الى نهاية الواجب المتمثل بحافة بحيرة الرزازة”.

وأضاف، أنه “تم فرض القانون وهيبة الدولة في مناطق لم تطأها اي قدم منذ عام 2014″، معربا عن شكره وتقديره لـ”كافة المقاتلين والضباط والقادة الذين نفذوا هذه العمليات بتنسيق عالٍ”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي

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