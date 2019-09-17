نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية: حصول المرشح المستقل قيس سعيّد على 18.4% من الاصوات ومرشح حزب قلب تونس نبيل القروي على 15.6% وتاهلهما للدورة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 19:04

نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية: حصول المرشح المستقل قيس سعيّد على 18.4% من الاصوات ومرشح حزب قلب تونس نبيل القروي على 15.6% وتاهلهما للدورة الثانية

منذ 1 ساعة 17 September، 2019
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