لجنة الانتخابات الإسرائيلية المركزية: المقابلات التي يجريها نتنياهو مع الإعلام وقيامه بدعاية انتخابية تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 19:04

لجنة الانتخابات الإسرائيلية المركزية: المقابلات التي يجريها نتنياهو مع الإعلام وقيامه بدعاية انتخابية تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات

منذ 2 ساعة 17 September، 2019
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