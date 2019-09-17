نتنياهو يصف ضعف إقبال “اليمين” على انتخابات الكنيست بالكارثة ويدعو قادة الليكود لاجتماع عاجل

أعرب رئيس “حكومة تصريف الأعمال” الصهيونية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن صدمته جراء ضعف الإقبال بمعاقل اليمين بانتخابات الكنيست في مقابل الإقبال العالي من اليسار.

ونشر نتنياهو صورا لعملية التصويت بمركزين انتخابيين أحدهما شبه خال والآخر مزدحم، معلقا بقوله إن “نسبة التصويت عالية في معاقل اليسار ومنخفضة بمعاقل اليمين، إنها كارثة”، داعيا أنصاره لـ “التوجه للتصويت وإلا ستتشكل حكومة يسارية تضم أحزابا عربية”.

في ذات السياق، ذكرت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية أن “نتنياهو استدعي على عجل وزراء الليكود وأعضاء الكنيست من الحزب لاجتماع طارئ في مقر إقامته في القدس، وذلك على ضوء “نسبة التصويت المرتفعة في أوساط اليسار”.

فيما أكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن المقابلات التي يجريها نتنياهو مع عدد من وسائل الإعلام هذا اليوم، وقيامه بدعاية انتخابية، تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات المعمول به.

المصدر: سبوتنيك