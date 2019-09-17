مذكرة توقيف وجاهية بحق العميل الاسرائيلي عامر فاخوري

أصدرت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا مذكرة توقيف وجاهية بحق العميل الاسرائيلي عامر الياس الفاخوري بناء للجرائم المُسندة اليه في ادعاء النيابة العامة العسكرية، وهي الانضواء في صفوف العدو والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية وتعذيب لبنانيين والتسبب بقتلهم.

وتأتي مذكرة التوقيف كتدبيرٍ وقائي لقطع الطريق على التوقيف الاحتياطي الذي مضى عليه أربعة أيام، وذلك الى حين استجواب العميل الفاخوري في أساس القضية والتهم الموجهة إليه.

وكانت القاضية أبو شقرا رفضت حضور المحامية الاميركية للعميل الفاخوري جلسةَ الاستجواب، فرفض محاميه اللبناني حضور الجلسة أيضاً في انتظار استحصال زميلته الاميركية على اذنٍ من نقابة المحامين في لبنان.

وبموازاة الجلسة، نفَّذت هيئة ممثلي الاسرى المحررين اعتصاماً قرب المحكمة العسكرية، وطالبت القضاء بإنزال أشد العقوبات بآمر معتقل الخيام سابقا العميل عامر الفاخوري.

كما كشف وكيل هيئة ممثلي الاسرى والمحرَّرين المحامي معن الاسعد عن وصول وفد من السفارة الأميركية الى المحكمة العسكرية لحضور جلسة الاستجواب لكنَّهم مُنعوا من الدخول.

المصدر: قناة المنار