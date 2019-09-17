وزيرا خارجية ايران وبريطانيا يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والاتفاق النووي وأوضاع المنطقة وخاصة العدوان على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 17:02

وزيرا خارجية ايران وبريطانيا يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والاتفاق النووي وأوضاع المنطقة وخاصة العدوان على اليمن

منذ 34 mins 17 September، 2019
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