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September 17 2019 - 17:04

اجتماع بلدي لحركة أمل وحزب الله والبحث شمل الاقتراح الحكومي في ملف النفايات

منذ 57 mins 17 September، 2019
امل وحزب الله
لبنان

عقد في مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة أمل الثلاثاء اجتماعا مشتركا مع مكتب العمل البلدي في حزب الله، في اطار متابعة ومناقشة قرار مجلس الوزراء والمتعلق بملف النفايات، حضره عن الحركة مسؤول المكتب المركزي بسام طليس وهيئة المكتب ومسؤولي الاقاليم المعنية وعن الحزب مسؤول المكتب المركزي سلطان سعد ومسؤولي المناطق المعنية.

وعرض المجتمعون بنود قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق باعتماد المحارق وتأمين المطامر وفق الخريطة المقترحة في القرار المذكور.

وقرر المجتمعون “اعتماد بعض التوجهات المبنية على المصلحة العامة في البقاع وبيروت وجبل لبنان والجنوب على ان نستكمل بلقاءات ميدانية مع الاتحادات والبلديات المعنية خلال مهلة اسبوع من تاريخه واقتراح تصور يرفع الى القيادة السياسية في مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخه”.

كما تطرق المجتمعون الى موضوع الانتخابات الفرعية في البلديات المنحلة، حيث اكدا على الالتزام بالاتفاق الساري بينهما والبدء بتنفيذه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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