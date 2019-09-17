المفتي قبلان اسقبل الشيخين القطان وعبد الرزاق: لانزال أشد العقوبات بالعميل الفاخوري

استقبل “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الثلاثاء رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق ورئيس حركة “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة.

وشدد المفتي قبلان خلال اللقاء على “أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأفرقاء السياسيين والشروع بتطبيق خطة طوارئ اقتصادية تعيد الثقة بالدولة وتخفف من حدة الاحتقانات المالية والاجتماعية”.

وعن موضوع العميل الفاخوري، اعتبر المفتي قبلان أنه “عميل موصوف ومثبت بالشواهد وبكل المعايير والمقاييس، وما ارتكبه من فظاعات وجرائم بحق أبناء بلده لا يمكن ولا يجوز أن يكون له أي مبرر قانوني أو وطني أو أخلاقي، وعليه يجب أن يحاكم بأشد وأقصى العقوبات”.

بدوره، أكد الشيخ القطان على “ضرورة أن نلتزم بالمقاومة والشعب والجيش”، وطالب “بإعدام العملاء لأنهم أعداء الوطن وأعداء اللبنانيين”.

من جهته، دعا الشيخ عبد الرزاق “القضاء اللبناني وكل الأجهزة الأمنية إلى معرفة من يسرب عملاء الصهاينة إلى الداخل اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام