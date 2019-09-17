نتنياهو يقول إن الإقبال على التصويت بمعاقل اليسار أعلى من معاقل اليمين ويصف الفارق بـالـ “كارثة” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 14:52

نتنياهو يقول إن الإقبال على التصويت بمعاقل اليسار أعلى من معاقل اليمين ويصف الفارق بـالـ “كارثة” (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 17 September، 2019
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