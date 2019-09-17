جميل مزهر: “اتفاقية أوسلو” مهدت الطريق لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” جميل مزهر أن “اتفاقية أوسلو مهدت الطريق لما نحن فيه الآن من محاولات محمومة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى صفقة القرن”.

وأوضح مزهر الثلاثاء أن “اتفاقية أوسلو جلبت المزيد من الدمار والخراب والويلات وخير دليل على ذلك مستوى الاستيطان، الذي تضاعف عشرات المرات منذ توقيع الاتفاقية”.

ولفت مزهر الى أن “أوسلو لعبت دورا مهما في تمزيق الشعب الفلسطيني، وحالة الانقسام التي نعيشها حتى اللحظة، كما أنها أعطت الاحتلال الجرأة لسن القوانين الفاشية سواء بقانونية الكيان، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدد مزهر على أن “الاحتلال الإسرائيلي أراد من السلطة الفلسطيني مهمة واحدة فقط من خلال اتفاقية أوسلو وهي مهمة التنسيق الأمني وتجريد السلطة من كل مهامها وامكانياتها”.

المصدر: فلسطين اليوم