الدفاع الجوي الايراني: نرصد بدقة جميع التحركات الجوية في المنطقة

أكد نائب قائد مقر “خاتم الأنبياء (ص)” للدفاع الجوي الايراني العميد قادر رحيم زادة رصد جميع الأنشطة الجوية المعادية في محيط البلاد، قائلاً إن الشبكة الشاملة للدفاع الجوي الايراني ترصد جميع التحركات الجوية في المنطقة بدقة.

وفي حوار اجرته معه وكالة انباء “فارس” خلال زيارته لها، استعرض العميد رحيم زادة مراحل الدفاع الجوي والتي تتضمن الكشف عن الاهداف اولا ومن ثم الاستطلاع لمعرفة طبيعة الاهداف وبعدها اعتراض الاهداف حيث تقوم طائراتنا المقاتلة بالمهمة ومن المحتمل ان تؤدي بترخيص من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي الى اسقاط الطائرة المعادية ومن ثم ياتي دور منظومات الاشتباك والتدمير بواسطة منظومات صواريخ “ارض-جو” ومدفعية الدفاع الجوي.

وصرح أن هنالك منظومات تقوم بجمع المعلومات عن التحركات الجوية خارج الحدود لتزود بها الشبكة الشاملة للدفاع الجوي كما ان شبكة الرصد البصري وسائر الشبكات الداعمة تؤدي دورا مؤثرا الى جانب شبكة الدفاع الجوي. واكد العميد رحيم زادة أن “ايران تعد اليوم ضمن عدد قليل من الدول المتفوقة في العالم في مجال صنع الرادارات”، مضيفاً أنه “في ظل تنوع الرادارات بذبذبات مختلفة لا توجد هنالك اي نقطة فراغ راداري لنستورد اجهزة لتغطيتها”. وصرّح أنه “تم كذلك صنع رادارات متحركة يمكن نصبها في أي نقطة كانت لذا لا توجد اي نقطة بعيدة عن التغطية الرادارية في البلاد.” واكد العميد رحيم زادة أن من الخصائص البارزة للرادارات الوطنية هو تزويدها بمنظومات خاصة للمقاومة والمواجهة لاي اختلالات الكترونية.

المنظومة الصاروخية “باور 373“

واعتبر ان “الميزة الاهم لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي هي كونها وطنية ولا مشكلة لها من حيث الدعم وتوفير قطع الغيار والتصليح وغير ذلك من الامور”.

منظومة “عقاب” للدفاع الجوي الصاروخي

واوضح العميد رحيم زادة أنه “تم اجراء الاختبارات لمنظومة الدفاع الجوي للارتفاعات الواطئة “عقاب” وأن الاختبار النهائي لها جار في الوقت الحاضر”، قائلاً “سيتم تدشين هذه المنظومة في القريب العاجل”.

المصدر: وكالة أنباء فارس