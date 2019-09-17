مقتل وإصابة العشرات في انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 12:34

مقتل وإصابة العشرات في انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني

منذ 26 mins 17 September، 2019
مقتل وإصابة العشرات في انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني
مقتل وإصابة العشرات في انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني
أخبار دولية - افغانستان

 قتل 24 شخصا وأصيب العشرات الثلاثاء، بعد انفجار وقع بالقرب من تجمع انتخابي في ولاية بروان حضره الرئيس الأفغاني أشرف غني. وأفادت قناة “طلوع” الأفغانية، نقلاً عن إدارة صحة ولاية بروان، “مقتل 24 شخص وإصابة 30 آخرين بالانفجار قرب التجمع الانتخابي للرئيس الأفغاني”.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي الثلاثاء، إن التفجير نفذه انتحاري. وقال رحيمي، عبر (تويتر)، إن “فردا انتحاريا على دراجة بخارية فجر نفسه بالقرب من نقطة التفتيش الأولى لمركز تدريب بالدائرة الأولى وسط مدينة جاريكار”. ولفت رحيمي إلى أن “أحداً لم يصب بأذى في التجمع الانتخابي لفريق “صناع الدولة” وبرنامجهم ما يزال مستمراَ”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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