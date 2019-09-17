روسيا ترصد 37 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 16 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 37 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية بينما رصد الجانب التركي 16 خرقا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: ” الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 37 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (10) وحلب (10) وإدلب (11) وحماة (6)، بينما رصد الجانب التركي 16 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (8) وحماة (4) وحلب (1) واللاذقية (3). ومن جهة أخرى، نفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة 2207 عمليات إنسانية. حيث بلغت المساعدات الإنسانية 3598.8535 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية