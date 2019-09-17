مراسلة المنار: المحامية الاميركية للعميل الفاخوري تلتقي قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 12:34
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المحامي معن الأسعد: منع وفد من السفارة الأميركية من الدخول إلى المحكمة العسكرية لحضور جلسة استجواب العميل الفاخوري
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قطر تمنح المستثمرين الأجانب للمرة الأولى رخص إقامة بالكفالة الشخصية
إيران والصين تبرمان عقوداً بقيمة 400 مليار دولار
الحكومة الفنزويلية تعلن عودة نوابها الى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
مراسلة المنار: المحامية الاميركية للعميل الفاخوري تلتقي قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا
منذ 37 mins
17 September، 2019
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