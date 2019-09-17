نائب قائد الدفاع الجوي الايراني: دخلنا مجال استخدام الاسلحة الليزرية

أكد نائب قائد مقر “خاتم الأنبياء (ص)” للدفاع الجوي الايراني العميد قادر رحيم زادة، الدخول في مجال استخدام الأسلحة الليزرية للدفاع الجوي. وفي حوار اجرته معه وكالة أنباء “فارس”، قال العميد رحيم زادة، “إن بلادنا تعد من ضمن عدد محدود من الدول التي دخلت في مجال استخدام الاسلحة الليزرية. واضاف “لقد توصلنا الى قدرات جيدة في تدمير الاهداف الجوية المعادية في هذا المجال، ولكن من المبكر الكشف عن مزيد من التفاصيل وسيتم الاعلان عنها من قبل الخبراء في الوقت المناسب”.

وتابع العميد رحيم زادة قائلاً إننا “نمتلك الكثير من المنظومات التي ربما ليس من الصواب الكشف عنها في الوقت الحاضر الا ان المهم هو ان العدو قد توصل الى نتيجة مفادها بانه سيتلقى ردا قاصما في اللحظة اللازمة وهو قد تلقاه بطبيعة الحال”. وقال “لقد وجهنا التحذيرات اللازمة للطائرات المعادية بطيار او بدون طيار في وقت الحاجة للابتعاد عن اجواء البلاد وقد اسقطناها حينما تجاهلت تحذيراتنا ورايتم المثال على ذلك”. واضاف أن “دفاعنا الجوي يرصد سماء البلاد على مدار الساعة ونرصد كذلك الانشطة الجوية المعادية في محيط البلاد ايضا ولم ولن تبقى تحركاتهم الجوية بعيدة عن العيون الثاقبة واليقظة لرجال دفاعنا الجوي الأباة”.

المصدر: وكاالة انباء فارس