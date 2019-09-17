قائد الدفاع الجوي الايراني: نرصد بدقة جميع التحركات الجوية في المنطقة (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 12:34

قائد الدفاع الجوي الايراني: نرصد بدقة جميع التحركات الجوية في المنطقة (فارس)

منذ 1 ساعة 17 September، 2019
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