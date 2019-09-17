النائب قاسم هاشم: منع الهدر داخل المؤسسات العامة يحتاج الى قرار سياسي

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “موضوع الموازنة دقيق في هذه المرحلة”، ولفت الى ان “الخطوات المتخذة اليوم ستكون استكمالا لتلك التي تم اتخاذها في موازنة ال 2019 حيث تأخذ بعين الاعتبار التفاهمات الاقتصادية الانقاذية التي خرجت بها القوى السياسية في اجتماع بعبدا الاقتصادي بهدف تخطي الازمة الراهنة”.

وشدد النائب قاسم في حديث اذاعي على “ضرورة أن تستهدف الضرائب اذا ما وجدت طبقات معينة وهذا الامر يجمع عليه كل الأطراف”، مشيرا في السياق الى “مناقشة ملف الأملاك البحرية والتهرب الجمركي وغيرها من الأمور للوصول الى موازنة لا تمس الطبقات الفقيرة”، مؤكداً أن “منع الهدر داخل المؤسسات العامة يحتاج الى قرار سياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام