غرفة التحكم المروري: قتيلان باصطدام سيارة برافعة متوقفة على أوتوستراد شكا المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 10:06

غرفة التحكم المروري: قتيلان باصطدام سيارة برافعة متوقفة على أوتوستراد شكا المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 19 mins 17 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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