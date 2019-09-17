غرفة التحكم المروري: قتيلان باصطدام سيارة برافعة متوقفة على أوتوستراد شكا المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2019 - 10:06
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
غرفة التحكم المروري: قتيلان باصطدام سيارة برافعة متوقفة على أوتوستراد شكا المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 19 mins
17 September، 2019
لبنان
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