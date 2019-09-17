ترامب يعلن التوصل الى اتفاق مبدئي حول الرسوم الجمركية مع اليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان، بعد ادعائه مرارا أن طوكيو تتمتع بمزايا غير عادلة في التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وكان ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد صرحا الشهر الماضي أن الاتفاق على وشك الانتهاء، وانهما يأملان في توقيع رسمي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق في أيلول .

وقال ترامب “سيتم إجراء مزيد من المفاوضات مع اليابان لضمان اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى المزيد من التجارة المبادلة والمتكافئة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية