ضبط مستوى السكر في الدم…تعرف على فوائد العسل الملكي

يتميز العسل الملكي بلزوجته لاحتوائه على الماء ومدة تخزينه، بالإضافة لنسبة العناصر الداخلة في تركيبه وتأثرها بعوامل مناخية وجغرافية.

يعود سبب تسمية هذا النوع من العسل بالملكي أو الهلام الملكي، إلى هدف إنتاجه حيث تقوم عاملات النحل بتصنيعه عن طريق غددها البلغومية لتغذية ملكة النحل ويرقاتها.

ويتأثر تركيب العسل بالظروف المناخية والجغرافية، ويتميز بخصائصه كمضاد للأكسدة والالتهابات والبكتيريا.

فوائد العسل الملكي:

– ضبط مستوى السكر في الدم: تناول العسل الملكي 3 مرات يوميا لمدة 8 أسابيع يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، كما يسهم بتعزيز صحة القلب، بحسب دراسة نشرتها مجلة “Canadian Journal of Diabete”.

– تحسين مستويات الكوليسترول في الدم: فبحسب دراسة أجريت على نساء قمن بتناول العسل لمدة 3 أشهر وبشكل يومي، الأمر الذي أدى لانخفاض معدلات الكوليسترول الضار، في الوقت الذي قابله ارتفاع في معدلات الكوليسترول الجيد.

– نمو الشعر: يعزز هذا النوع من العسل نمو الشعر لاحتوائه على أهم ثلاثة فيتامينات لمنع تساقط الشعر، وتعزيز نموه، وهي: البيوتين، أو ما يعرف بفيتامين ب7، والذي يساعد على إنتاج الكيراتين Keratin؛ وفيتامين ب9، الذي يطلق عليه اسم حمض الفوليك Folic acid، حيث إنه يعزز نمو الشعر، ويجدده، بالإضافة إلى الإينوسيتول Inositol الذي يمنح الشعر حيوية مميزة.

المصدر: سبوتنيك