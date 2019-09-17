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September 17 2019 - 10:06

أخصائي قلب يكشف وضعية النوم الأخطر على الإنسان

منذ 27 mins 17 September، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشف فاليري سادوفوي، كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم، أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري والنوم على البطن يسبب ارتفاع الضغط.

ووفقا لما قاله لـ”سبوتنيك”، تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، كما أن النوم جلوسا هي الوضعية الأخطر على الإطلاق، وأضاف “وضعية النوم جلوسا تؤثر سلبا على القلب كونها ترفع الضغط الداخلي في البطن، ما يسبب التورم، وهذا يؤدي إلى توسع الأوردة والتخثر”.

وأشار أخصائي القلب إلى فائدة النوم نهارا، كاشفا أنه يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنح الشخص حيوية إضافية.

ونصح فاليري سادوفوي، بالنوم ثمان ساعات يوميا قدر الإمكان، لضمان حيوية وصحة الجسم.

المصدر: سبوتنك

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