هل يمكن أن تُصاب بالتوحد؟ إليكم 5 خرافات عن هذا المرض

تدور الكثير من الشائعات حول مرض التوحد العقلي أو الانعزالية، والذي يُسّبب خلل في مهارات التواصل لذا، نكشف لكم أبرز الخرافات حول هذا المرض.

1 – خرافة: يتشابه جميع المصابين بالتوحد في الأفعال.

حقيقة: تختلف طبيعة المرض من شخص لآخر فهناك الكثير من أنواع مرض التوحد.

2 – خرافة: يتصف جميع المصابين بالمرض بالعنف والعدوانية.

حقيقة: يكون العنف رد فعل فقط عندما لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم.

3 – خرافة: يُشكل الأشخاص المصابون بالتوحد خطراً على من حولهم.

حقيقة: يمكن للشخص المصاب بالمرض الانخراط في المجتمع كغيره إذا تم التعامل معه بشكل صحيح.

4- خرافة: لا يمكن للشخص المصاب أن يدخل في علاقة ناجحة.

حقيقة: الكثير من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم علاقات وصداقات قوية مع الأشخاص الذين يشاركونهم اهتماماتهم.

5 – خرافة: لا يتمتع الشخص المصاب بالتوحد بأي مهارات لغوية.

حقيقة: يوجد العديد من الأفراد المصابين بالمرض ذي مهارات لغوية مميزة وخاصةً في القراءة.

المصدر: سي ان ان