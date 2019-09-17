استشهاد مدنيين اثنين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في ريف حماة السورية

استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” في محيط قرية البويضة بريف حماة الشمالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن “لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر مساء اليوم في محيط قرية البويضة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن استشهاد أب وابنه وإصابة 3 مدنيين بجروح بالغة”.

وأشار المصدر إلى أن الجرحى نقلوا إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية، ما يلحق ضررا بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها.

وتشهد مناطق سورية مختلفة في الآونة الأخيرة حوادث متكررة لانفجار ألغام خلفها تنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى الدولي بعد طرده من هذه الأراضي.

المصدر: سانا