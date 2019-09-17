عبد المهدي لوزير الصحة العراقي: لن أقبل استقالتك بسهولة لكنني سأمنحك إجازة

رد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، الاثنين، على استقالة وزير الصحة، علاء العلوان، التي قدمها أمس الأحد بسبب “تعرضه للتسقيط الإعلامي”.

وجاء في نص رسالة عبد المهدي: “يؤسفني استلام كتاب استقالتكم فأنت أحد الرموز البارزين لهذه الوزارة، وأنك قمت خلال فترة قصيرة بعمل مؤسساتي وبنيوي كبير نفتخر به جميعا، وأن استمرارك معنا أمر ضروري لإنجاز ما بدأته ولاستكمال المنهاج الذي تعاهدنا على تحقيقه”.

وأضاف: “نعم، إنني أعلم أن الصعوبات كبيرة، وأن المخلصين الذين نذروا انفسهم لوطنهم ويتمسكون بمهنية قراراتهم واستقلالية سياسياتهم طالما يتعرضون لشتى أنواع الضغوطات لانهم يتصدون لأمور جدية وإصلاحية يتضرر منها يقينا من يصر على استمرار الفساد والدفاع عن مصالحه الخاصة”.

وتابع: “عزيزي الدكتور.. تعلم جيدا أنني لن أقبل استقالتك بهذه السهولة، وأؤكد لك بأنني استلمت كما هائلا من الاتصالات التي تؤيد موقفي الرافض لها وتشجعني عليه. لكنني احتراما لموقفك وتقديرا لظرفك قررت منحك إجازة ليس فقط للتفكير، بل أيضا لكي تعود إلى عملك في ظروف تحميك من الإساءات والتجاوزات اللادستورية واللاقانونية واللاأخلاقية لتستمر بتقديم خدماتك إلى بلدنا الحبيب، العراق”.

وختم عبد المهدي رسالته بالقول: “سنبقى على اتصال وتقبل مني كامل التقدير والاحترام”.

المصدر: وكالات