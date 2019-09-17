لودريان من الخرطوم: ندعم جهود إعادة انخراط السودان في المجتمع الدولي

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده ستدفع باتجاه شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، ودعم جهود إعادة انخراط السودان في المجتمع الدولي.

وقال لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السودانية، أسماء محمد عبد الله، عقب محادثات بينهما: “سنستخدم نفوذنا لضمان شطب السودان من القائمة”.

وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس”، قال لودريان إن تلك وسيلة لضمان قيام “علاقات جديدة (بين السودان) والمؤسسات المالية”، معتبرا أن “الأمور كلها مترابطة”.

وأضاف لودريان أن الدور المفصلي الذي أداه الجيش في الحركة الاحتجاجية ضد البشير سيسهم في شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وتابع أن “الدور الذي ارتضاه الجيش في هذه المرحلة يصب في مسار شطب السودان من هذه القائمة”.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، إن “السلام في السودان ينعكس إيجابيا على السلام في الإقليم بأكمله”، مؤكدة أن فرنسا أبدت استعدادا لدفع عملية السلام.

وأعلنت الموافقة على عودة عمل إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية الدولية داخل السودان، في سبيل دفع العلاقات الثنائية.

المصدر: وكالات