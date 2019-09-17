موسكو: سنرد على نشر واشنطن والناتو للصواريخ القصيرة والمتوسطة

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو سترد بالمثل أو بشكل غير متناظر، إذا قامت الولايات المتحدة ودول الناتو بنشر وسائط نقل الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف نائب الوزير الروسي، في حديث لقناة تلفزيونية روسية، إن الخطوات غير المسؤولة التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تزيد من خطر اندلاع نزاع نووي. وأكد على أن روسيا مضطرة لإبداء رد فعل على كل ذلك.

وأكد ريابكوف أنه وعندما تحدث في فترة سابقة عن تطور الأحداث بهذا الشكل، لم يكن يقصد بتاتا أن العالم يقف على شفير حرب نووية. وقال: “”قلت إن مخاطر وقوع مثل هذا النزاع، باتت الآن أعلى مما كانت عليه من قبل. والسبب في ذلك هو السلوك غير المسؤول للإدارة الأمريكية التي بدأت في السماح باستخدام محدود للأسلحة النووية، ليس فقط في وثائقها العقائدية النظرية، بل وفي النشاطات العملية”.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن “هذه الألعاب التي تنطوي على إمكانية استخدام الأسلحة النووية في الصراع أصبحت مثيرة للقلق بشكل متزايد، إن لم نقل إنها باتت تتسم بالطابع المهدد. نحن مضطرون للرد على كل ذلك”.

المصدر: وكالات