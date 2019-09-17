أردوغان: سنقوم بخطوات إن لم نتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أسبوعين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ خطوات منفردة في شمال شرقي سوريا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أسبوعين.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تسمح بوجود ممرات إرهابية على حدودها، مؤكدا أن أنقرة ستبذل جهودا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعرض الرئيس التركي فكرة إنشاء “مدينة للاجئين” في شمال سوريا، مؤكدا أن إنشاء “ممر آمن” على الحدود بين تركيا وسوريا سيسمح لنحو 3 ملايين لاجئ سوري بالعودة إلى بلادهم.

وأشار أردوغان إلى أن مسألتي الوضع في إدلب السورية وتشكيله اللجنة الدستورية الخاصة في سوريا، كانتا الموضوع الرئيس للزعماء، مؤكدا أن الدول الثلاث اتخذت خلال لقاء القمة، عددا من القرارات المهمة التي تبعث الأمل للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وأكد أن تركيا وروسيا وإيران تخطت الخلافات حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، واصفا القمة الثلاثية التي عقدت في أنقرة بأنها “مثمرة”.

وفي إشارة منه إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، قال أردوغان إنه “من المرفوض دعم منظمات إرهابية تحت ذريعة الحرب ضد داعش”.

المصدر: وكالات