اصابة اكثر من 70 شخصا بفيروس الكبد الوبائي في مخيم الرشيدية

اعلنت ادارة مستشفى بلسم التابعة للهلال الاحمر الفلسطيني في مخيم الرشيدية صور عن احصاء عدة اصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي نوع A “الصفيرة”، نتيجة تلوث مياه الشفة بمجاري الصرف الصحي وذلك جراء اعمال الحفر التي يقوم بها احد المتعهدين لمد شبكة جديدة في المخيم .

واشار مدير المستشفى الدكتور يوسف عجاوي الى ان المستشفى استقبل منذ عشرة ايام ولتاريخ اليوم اكثر من 70 حالة مصابة بهذا المرض المعدي، معظمهم من الاطفال وكبار السن ولفت ان هناك حالتين استدعي نقلهما الى خارج المخيم لتلقي العلاج بسبب تدهور صحتهما, واكد ان السبب يعود الى تلوث المياه الشفة نتيجة ترسب مياه مجارير الصرف الصحي الى قساطل المياه التي تغذي المخيم جراء اعمال الحفر التي يقوم بها احد المتعهدين، وقال ان الهئيات الصحية في المستشفى والهلال الاحمر الفلسطيني اعلنتا حالة طوارئ لمعالجة هذه الفيروس المعدي، واكد اننا في حالة متابعة اي اصابة ومراقبتها.

ومن جهة اخرى قام وفد من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة اللبنانية ممثلة بمديرة الوقاية الصحية ندى غصن، ورئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسيم غزال، بزيارة مخيم الرشيدية والتقوا مسؤول الاونروا في منطقة صور فوزي كساب في اطار التعاون، حيث اطلعوا وعاينوا شبكة القساطل الملوثة وعدد من السكان المصابين وجالوا على طلاب مدرسة الاونروا، واتخذوا بعض الاجراءات والخطوات لحين تسوية ومعالجة المشكلة، ومنها الكشف على جميع شبكات المياه والابار في المخيم لتحديد مصدر العدوى وعزله عن شبكة مياه الشفة لمعالجته، إغلاق الشبكة الملوثة لحين معالجتها،اضافة الى تأجيل دخول الطلاب للمدارس في المخيم. ولفت المجتمعون الى اكتشاف 17 حالة موثقة مصابة بفيروس الكبد الوبائي واكثر من 40 حالة مشتبه باصابتها، ومعظم المصابين من الاطفال, وحذروا من تفاقم العدوى لانه مرض معدي وينتقل بسرعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام