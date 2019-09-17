بوتين: روسيا ستواصل دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل دعم الجيش السوري في عملياته لاحتواء الخطر الإرهابي.

وقال الرئيس بوتين في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الثلاثية حول سوريا في أنقرة، اليوم الاثنين، إن “روسيا تعتزم دعم الجيش السوري أثناء عملياته المحدودة الهادفة إلى احتواء الخطر الإرهابي، حيث يظهر”.

وأعاد إلى الأذهان أن “نظام وقف إطلاق النار لم يشمل الإرهابيين أبدا”.

وأشار بوتين إلى أن الرؤساء الثلاثة بحثوا بالتفصيل موضوع محاربة الإرهاب، مضيفا أن جماعات على صلة بتنظيم “القاعدة” باتت تسيطر على منطقة إدلب تقريبا. وقال: “لا يمكننا أن نتسامح مع هذا، ولذلك اتفقنا مع السيد أردوغان والسيد روحاني على مواصلة العمل المشترك بهدف إزالة التوتر في إدلب بشكل نهائي”.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

وقال بوتين: “جميعنا ندعو إلى وحدة أراضي سوريا وننطلق من أنه بعدما يتم حل القضايا المتعلقة بضمان الأمن ومحاربة الإرهاب، ستتم استعادة وحدة الأراضي السورية بالكامل وهذا يخص أيضا سحب كل القوات الأجنبية من أراضي سوريا”.

وجدد التأكيد على أن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، مضيفا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا و”ننطلق من أنه سيتم تنفيذ ذلك”.

وبشأن اللجنة الدستورية السورية، شدد بوتين على أنه لا يجوز السماح بأن يواجه المشاركون في اللجنة الدستورية قيودا من قبل قوى خارجية. وقال: “ننطلق من أن عمل اللجنة الدستورية سيلعب الدور الحاسم في التطبيع النهائي للأوضاع في سوريا”، مؤكدا أن الدول الضامنة ستساعد في إطلاق عملها.

المصدر: وكالات