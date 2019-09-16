سهى بشارة ليونيوز: العميل فاخوري مسؤول عن استشهاد العديد من المعتقلين في الخيام

شددت المناضلة اللبنانية سهى بشارة في لقاء خاص مع وكالة يونيوز على أن العميل عامر إلياس الفاخوري كان المسؤول العسكري عن معتقل الخيام طوال فترة اعتقالها، بين العامين 1988 و1998. وأوضحت أن جميع قرارات التعذيب التي كانت تنفذ بحق المعتقلين كانت تصدر عن القيادة العسكرية لهذا المعتقل، محملة العميل الفاخوري المسؤولية المباشرة عن استشهاد العديد من المعتقلين تحت التعذيب في معتقل الخيام.

وقالت بشارة : “بكل وضوح، نحن نعتبر عامر إلياس الفاخوري المسؤول المباشر عن قتل الكثير من المعتقلين داخل سجن الخيام تحت التعذيب وعلى رأسهم الشهيد بلال السلمان والشهيد علي عبد الله حمزة”.

هذا وأكدت الأسيرة المحررة على دور المقاومة في تحرير الأسرى والأرض، وقالت: “نحن المقاومون وغير المقاومين الذين دخلنا معتقل الخيام، عشنا مرحلة الانتظار تحت التحقيق والتعذيب لسنوات بدون محاكمات، والذي حررنا هو المقاومة”.

المصدر: يونيوز