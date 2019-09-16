وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى السودان

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الإثنين إلى السودان في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية فرنسي الى هذا البلد منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت مصادر اعلامية إن “لودريان يعقد خلال زيارته القصيرة للخرطوم مباحثات مع نظيرته اسماء محمد عبد الله”، وتابعت “كما يلتقي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي”، واضافت “من المقرر أن يجري لودريان مباحثات أيضا مع بعض قادة حركة الاحتجاج التي قادت التظاهرات”.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن “لودريان سيظهر دعم بلاده للمرحلة الانتقالية الجارية في السودان والإرادة القوية للشعب السوداني من أجل التغيير الديموقراطي والسلام والعدالة”، وتابعت “كما سيؤكد دعم فرنسا لمواجهة أولويات السودان الرئيسية مثل إعادة بناء الاقتصاد المتداعي والتوصل لاتفاقات سلام مع حركات التمرد في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردوفان والنيل الأزرق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية